南彰水患有解 石笱排水第三期竣工

石笱排水第三期完工，水道整治拓寬，增高護堤，將撐起在地未來25年防洪、洩洪功能（彰化縣政府提供）

2018-09-03 22:59

〔記者陳冠備／彰化報導〕石笱排水是彰化縣最重要區域排水，過去因水道老舊，每逢大雨來臨，經常造成沿岸鄉鎮淹水，為改善拓寬排水系統，彰化縣政府向中央爭取13.5億經費進行「石笱排水支線排水改善及橋梁改建工程」，第3期工程已順利完工，彰化縣長魏明谷昨今晚前往竣工典禮表示，全新的石笱排水系統將撐起在地未來25年防洪、洩洪功能，大幅減低大村及員林地區淹水危害。

石笱排水流經大村鄉、員林市、社頭鄉、花壇鄉、鹿港鎮、秀水鄉等六個鄉鎮市，總長21公里，為洋仔厝溪排水系統最大支流，縣府從2006年起分5期辦理護岸整治，2年前於大村鄉村上橋至與員林交界處的賜福橋，進行第3期水道工程改善，並改建4座橋樑，全長約1.6公里，總經費約4億7千多萬元。

魏明谷指出，石笱排水支線目前已整治3期工程，但離治水目標還有一段距離，目前已向水利署爭取八點六億經費辦理第4、4期工程，預計2年後完工，搭配員林市圓林園及過溝排水減洪效益，可有效降低洪峰水位，石笱排水系統將撐起在地未來25年防洪、洩洪功能，降低大員林地區淹水危害。