鵝鑾鼻公園停車空間減 營業「老司機」入園將收停車費

鵝鑾鼻公園停車空間減，當地營業車入園將收停車費。（記者蔡宗憲攝）

2018-09-03 23:43

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島觀光旅遊業面臨大海嘯，但這幾天又傳出「收費」消息。鵝鑾鼻公園因為整修造成停車位縮減，為落實營業者使用付費，墾管處宣布將針對入園的「本地」營業車輛及「白牌車」收取停車費，引發部分業者痛罵「落井下石！」墾管處強調，當地居民福利不變，非營業車輛不會收費，才符社會公平正義。

「為什麼當地人還要收停車費？」最近開車進入鵝鑾鼻公園的司機們相當納悶不滿，因為行之有年的當地居民停車免費，竟然無預警被取消，認為墾管處罔顧對地方的承諾，甚至沒有任何說明會或緩衝期，對慘澹的生意更是雪上加霜。

目前鵝鑾鼻公園停車場，大型車收費60元、小型車40元、機踏車10元，看似收費不高，旅遊業者卻認為這項規定，擺明衝著「白牌營業車」而來，因為不少白牌車司機帶客人進入公園後，車子會放在停車場休息等待，這項措施讓他們「奇檬子」相當差。

墾管處處長劉培東指出，免費停車及入園回饋是針對一般居民，做生意車輛沒有道理不付出成本，即日起將請停車場人員針對營業大、小型車司機收停車費，固定路線的公車客運進入迴轉未收費，久停休息則須收費；至於如何辨識「白牌車」或私家車司機，墾管處強調「收費人員都認得這些老司機。」