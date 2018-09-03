每7個高中生就有1個憂鬱 輔導室與家長為重要關鍵

2018-09-03 23:03

〔即時新聞／綜合報導〕調查表示，全國高中職學生中，至少有1/7以上有明顯憂鬱情緒，但因「情緒問題」而求助輔導老師僅10%。教育部目前訂有「校園學生自我傷害三級預防工作計畫」，而輔導室和家長在三級預防中扮演重要的角色，學生應善用資源及早求助，不是只有出現問題才能尋求幫助。

據董氏基金會調查顯示，每7位青少年至少有1位有明顯憂鬱情緒，需專業協助，但超過42%的受訪學生不願意輔導老師告知家長，甚至有近31%的明顯憂鬱情緒學生認為，家長面對輔導老師的建議時會有負面反應，還有54.3%受訪學生覺得家長不清楚校園中所提供的心理健康資源。專家建議父母別在過程中評價或否定孩子，雙方較易有良好互動。

國立成功大學教育研究所教授董旭英強調，輔導室在三級預防中扮演重要的角色，不僅能直接協助，同時也具有教育宣導與後續資源轉介的功能。而輔導室與家長都是有憂鬱情緒的青少年尋求協助的管道，建議父母試著不在孩子訴說的過程中給予評價或否定，讓孩子感受被同理與接納，雙方才容易建立良好互動。

教育部的三級預防分初級預防的一般輔導、二級預防的較專業輔導諮商、三級預防的專業之矯治諮商及身心復健。國教署組長林良慶表示，大型學校需配有心理諮商師、社工師等專業人員，中小型學校應配有輔導老師，若部分學校個案較多，地方政府也採取合聘或巡迴人力等方法，目前國教署正在擬訂相關計畫。