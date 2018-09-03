週二高溫36度、紫外線強 燕子颱風最快明天登陸日本

明天全台晴朗炎熱，高溫達36度，但午後山區、南部有局部短暫陣雨、大雨，提醒民眾攜帶雨具，以防萬一。（資料照）

2018-09-03 21:41

〔即時新聞／綜合報導〕明（4）日全台晴朗炎熱，紫外線達過量級，高溫上看36度，但受到西南風增強影響，各地山區、南部、東南部有午後雷陣雨或大雨，提醒民眾外出記得攜帶雨具。今年第21號颱風「燕子」預估最快明日影響日本，提醒旅日民眾隨時關注颱風最新動態。

據中央氣象局預報，今夜至明天清晨西半部沿海有局部短暫陣雨，各地山區、東南部及南部有午後雷陣雨或大雨，外出記得攜帶雨具，以防萬一。「天氣風險公司」預報，明天西南風逐漸增強，迎風面的南部水氣、雲量增加，局部地區有短暫陣雨，其他地區午後雷陣雨明顯，5日起各地午後短暫陣雨機率增加。

溫度方面，明日各地晴朗炎熱，北部、宜蘭地區高溫約33至36度；中南部、花東地區約31至33度；外島地區約31至34度。各地早晚低溫約24至27度。

紫外線方面，明日全台紫外線達過量級，外出20分鐘內恐曬傷，提醒民眾記得防曬，適時補充水分，慎防熱傷害。

空品方面，明日各地受零星降雨及西南風影響，汙染物擴散條件較佳，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門及澎湖地區為「普通」等級；宜蘭、花東地區為「良好」等級。

颱風消息，中颱「燕子」預計明、後（4、5）日影響日本，對台灣沒有直接影響，但受其外圍環流及西南風影響，台灣北部、東部、恆春半島及馬祖明日將有長浪，浪高約2至3米，提醒前往海邊活動或交通往返注意安全。

今年第21號颱風「燕子」預估4或5日影響日本，提醒旅日民眾隨時關注颱風最新動態。（圖擷取自中央氣象局）

明日北部、宜蘭地區高溫約33至36度；中南部、花東地區約31至33度；外島地區約31至34度。（圖擷取自中央氣象局）

明日全台紫外線達過量級，外出20分鐘內恐曬傷，提醒民眾記得防曬，多補充水分。（圖擷取自中央氣象局）