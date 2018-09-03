出遊合照「鹿客」亂入 求網友：幫我把「阿呆」P掉

可愛的「鹿客」亂入照片，直接變成合照主角。（圖擷取自爆料公社）

2018-09-03 23:29

〔即時新聞／綜合報導〕許多人外出旅遊都會拍照留念，日前有幾名網友至馬祖大坵島遊玩，正要拍合照時卻出現1位「不速之客」亂入，讓照片重點馬上歪掉，反客為主，其中1名網友甚至將照片上傳至《爆廢公社》希望有人能幫忙將後面這些人修掉，獨留前面這位「主角」。

網友Penny Chien在《爆廢公社》上傳1章和朋友開心出遊的照片，但入境的不只是她和友人，連島上的「鹿客」也不小心亂入合照，Penny Chien甚至搞笑地幫鹿加上旁白「有沒有大神可以把後面那幾個阿呆P掉？」可愛畫面吸引了8000多人按讚。

但也有網友發現「鹿客」周邊有色光暈，質疑該照片是否經過合成，但有專業網友解析，是因為濾鏡及美顏效果才讓鹿茸附近出現不正常白邊，且放大看鹿周圍的細毛都相當清晰，應不是合同照。發文網友也PO出修圖前的4連拍，表示大家可以去大坵島上一遊，說不定也可以拍出可愛「亂鹿」照。

原po加碼附上未修圖的4連拍，畫面相當生動有趣。（圖擷取自爆料公社）

有網友真的將原PO等人修掉，獨留「主角」1人。（圖擷取自爆料公社）