灰鸚鵡「斷開鎖鏈」離家出走？ 警po網助返家

一隻灰色的鸚鵡突然停在楊姓女子肩膀上，讓她嚇得找員警求助。（記者萬于甄翻攝）

2018-09-03 22:41

〔記者萬于甄／台南報導〕鸚鵡也會「斷開鎖鏈」！台南一名楊姓女子昨路過安定戶政事務所時，突然一隻灰色的鸚鵡突然停在她的肩膀，讓她嚇得不知所措，趕緊求助一旁的安定分駐所，值班警員陳志華隨即將鸚鵡拍照上傳臉書「安定生活通」社團協尋，沒多久殷姓飼主就持證明書到分駐所，帶回心愛的鸚鵡。

殷姓飼主家住永康，飼養這隻非洲灰鸚鵡名叫「錢多多」，疑在家自行「咬斷鍊子」打開籠子偷偷飛出去，卻忘了回家的路，從永康飛到安定，恐因累了就停在楊女肩膀上，卻嚇得楊女趕緊請求員警協助。

安定分駐所值班員警陳志華獲報時，先將鸚鵡拍照上傳至臉書「安定生活通」社團協尋，過程中，為避免鸚鵡因環境問題受到驚嚇，陳員還將水果籃DIY製成灰鸚鵡休息的籠子，並準備香瓜子、水讓牠食用，彷彿照顧走失的民眾一般。

陳員在檢視灰鸚鵡有無辨別的特徵時，發現腳上有一串數字彷彿是電話號碼，逐一撥打電話清查後，終於找到殷姓女飼主，「錢多多」看到殷女馬上飛到肩膀臉頰旁撒嬌討「親親」。事後，殷姓失主相當感謝員警的幫忙，也結束一場灰鸚鵡飛失驚魂記。