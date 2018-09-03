政院：下水道清淤防淹九月底前清理完

2018-09-03 20:17

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院今日召開「0823熱帶低壓水災復建專案小組」會議，由政委吳澤成、陳美伶負責主持，會議做出四項決定，透過中央各機關提供的各項行政救助措施，全力協助民眾回歸正常生活。

行政院在會中表示，第一、本次淹水受災較嚴重的縣市政府，請於3日內提送淹水較深，以及淹水日數較多的地點、區域、戶數（以有人居住者為限）的彙整資料給行政院，由災害防救辦公室彙整，也請賑災基金會儘速召開臨時董事會，討論對淹水日數較多且嚴重區域的居民急難救助事宜。

行政院指出，道路、堤防坍方或缺口等搶修搶險工程攸關安全，不可停止，必須儘速完成；搶修工程後屬急要的部分，如布袋鎮考試里水門工程，請水利署給予協助，如屬應進行基礎的復建工程，請各縣市陳報工程會並至該會網站登錄。

第三、有關水利設施受損搶修部分，請經濟部加速辦理地質改良及防汛道路路面修復等搶俢工作。另外，本次水災受災縣市，如有抽水機汰換需求，請於一週內提報給經濟部水利署。在下水道清淤部分，請內政部營建署於九月底前完成現勘、評估及清理工作。

行政院提及，第四、有關災後家園清理消毒等環境改善工作，務必儘速完成，請環保署儘速協助地方政府落實廢棄物清理、死亡禽畜處理及環境消毒工作，並請衛福部疾管署對災後傳染性疾病預防，加強防治及衛教宣導。

政委陳美伶強調，有關災後救救助、協助部分，賴清德院長已指示「從寬、從優、從簡、從速」救助原則，因此，特定區域如有淹水事實，在認定救助標準的處理上，可採取以區塊或線性的街道作為單位，由當地鄉鎮區公所、村、里幹事協助民眾申請救助，簡化認定，並加速救助金發放。

另外，有災情認定有爭議的地區或個案，除依災害防救法及「水災災害救助種類及標準」規定辦理，並請經濟部水利署協助進行判定，並儘可能簡化申請程序。

針對低窪地區，逢雨則淹的治理方式，陳美伶也請內政部營建署研議，去調整建築技術規則，對於低窪地區進行建築物，如高腳屋或墊高建築等措施，以長期有效改善地窪地區水患問題。