獨眼文旦農守護果園養孫 2孫請假採收包下粗重工

守護文旦及農機，劉招男數十年來每天都睡在文旦園。（記者黃淑莉攝）

2018-09-03 21:36

［記者黃淑莉／雲林報導］年近80歲的文旦農劉招男為了養2個孫子、孫女，1年365天以果園為家，就讀高職的2個孫子很孝順，上週幫阿公採收文旦，劉招男說，「孫子力氣比我大，搬運、分裝他們都包了」。

劉招男栽種文旦40多年，20多年前揹除草機除草時左眼被石頭打中失明，小兒子10多年前因病過世，留下2個年幼孫子，為了不增加另2個兒子的負擔，他與妻子靠著文旦園收入自力更生及養孫，為了省成本，除草、噴藥、施肥樣樣都自己來。

每年賣文旦的錢，扣除生活費、孫子讀書費用，有多的錢就買農機具，擔心農機及文旦遭竊，數十年來他每天睡在文旦園，他樂觀說，「自己沒有住樓房的命，有次颱風天回去家裡睡，卻滿腦子都是文旦園，根本睡不著，又跑回文旦園」。

2個孫子現在都讀高職，孫女每次都名列前茅，2個都知道阿公辛苦，很乖、很孝順及懂事，只要有空也會到文旦園幫忙，今年採收前遇到連續降雨，2人比阿公還緊張，上週請假幫忙採收，幫忙採收的農婦都讚不絕口。

今年因氣候穩定，文旦產量較往年增加2成，劉招男對自己果園管理及文旦品質很有自信。