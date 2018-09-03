台中市登革熱新增4人 開心農場最早8/3就發病

2018-09-03 19:54

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市登革熱疫情持續延燒！今天再新增4名確診病例，累計共36例，全國第一，占全國例逾5成，其中1名北區病例在8月3日發病，發病前曾多次至開心農場，痊癒後於8月30日自行至衛生所檢驗，是開心農場群聚最早發病個案。

登革熱疫情從上月16日至30日陸續發病，除了從一開始大里開心農場、鄰近的內新市場散播，現在也從發病個案住家區域散播延申出去，大里區祥興里已累計9名確診例，而太平區新光里在這次新增1名病例，未到過開心農場附近，但都在住家及北屯活動也感染到，現在累計3人確診，也被增列為疫情熱點之一，整個台中市都是高風險區域。

台中新增4名病例來自大里區祥興里及東興里、太平區新光里及北區建德里，3男1女，介於20多歲至60多歲，上月20日至30日發病，目前2人住院中、1人居家隔離、1人已痊癒，台中市衛生局代理局長陳南松指出，北區這名開心農場承租戶該這波疫情首例，雖然痊癒後才篩檢確診，但發病期間如果傳染也已過潛伏期，應未從他傳播出去。

陳南松指出，市府從昨日已針對個案居住地擴大到400公尺做疫調，提醒台中市登革熱病媒蚊為白線斑蚊，主要棲息於室外且多於離孳生源附近陰涼不通風處活動，日出後1至2小時及日落前2至3小時為叮咬高峰，提醒民眾從事戶外活動時，應穿著淺色長袖衣褲。

民眾白天戶外活動時，提醒在皮膚裸露處使用含濃度10%至30%DEET成分的防蚊液（乳），預防蚊蟲叮咬，如短時間在外活動可用低濃度，如前往高風險區或長時間在外活動，可用較高濃度，回到室內後也要清洗乾淨；而年齡2個月以下的嬰兒，不適用含有DEET成份的防蚊藥劑。

衛生局強調，登革熱病毒不會由人直接傳染給人，也不會經由空氣或接觸傳染，改變個人行為，妥善管理容器並避免棄置各種積水容器，落實「巡、倒、清、刷」，才能清除孳生源，相關資訊可至市府衛生局網站「預防登革熱專區。」