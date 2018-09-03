手機好康QRCode 台南市場買透透

南市經發局今年規劃「市場小旅遊活動．尋味之旅」市場探索活動，歡迎大家來去「踅菜市、吃美食」。（記者王涵平攝）

2018-09-03 22:10

［記者王涵平／台南報導］南市經發局今年規劃「市場小旅遊活動．尋味之旅」市場探索活動，也為傳統市場導入科技元素，民眾透過手機取得優惠QRCode，即可在「東菜市」及「虎尾寮」兩處公有市場獲得好康優惠。

經發局表示，為讓民眾更加深度認識傳統市場之美，今年規劃「市場小旅遊活動．尋味之旅」，一系列的市場探索活動，結合麻豆市三、市五市場、西門市場、西門淺草青春新天地、虎尾寮市場、崇義黃昏市場、新市市場、六甲市場、東菜市市場、安平市場、鹽水觀光美食城及鴨母寮市場等12處傳統市場，共7條尋味路線，9月16日起的週日要帶大家來去「踅菜市、吃美食」發掘傳統市場美味名攤。此外，凡報名「市場小旅遊活動．尋味之旅」每人將會發送100元的市場消費券。

此外，為吸引年輕客群走入傳統市場，首推民眾透過手機取得優惠QRCode，即可至提供好康優惠的攤商消費，QR Code有市場攤商簡介、地址、特色商品與優惠，而消費者的消費軌跡數據，透過大數據的分析可以更深入了解消費者的喜好與消費習慣。活動訊息可搜尋臉書「臺南市市場巡禮」、「愛活動i Party Go」。