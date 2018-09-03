開學季 和平區博愛國小及自由國小虎頭蜂窩及蛇類紛來報到！

2018-09-03 21:22

〔記者歐素美／台中報導〕開學了，台中市和平區的博愛國小谷關分校及自由國小，今天分別發現40公分大小的虎頭蜂窩及綠色小蛇，博愛國小趕緊通報谷關消防隊，以水噴及用火攻，清除蜂窩，以維護學生安全；自由國小校長藍吉恩則親自以捕蛇夾捕獲綠蛇，並將小蛇送到野外，以維護生態，同時確保學生不受驚嚇。

博愛國小谷關分校主任湯光明表示，今天上午學生在打掃時，發現在一年級教室後面的屋簷下，有個約40公分大小的虎頭蜂窩，讓師生驚嚇不已，校方趕緊通報谷關消防隊，待學生放學後，消防人員即以水火兩攻方式，消滅及摘除虎頭蜂窩，以免學生被蜂螫。

無獨有偶，自由國小校長藍吉恩，今天下午在校長辦公室，正準備整理櫃子上的盆花時，赫然發現一隻小綠蛇在地面的瓷磚上，見到他立即嚇得跑進櫃子中，藍吉恩隨即向員工拿來捕蛇夾，將小綠蛇夾住，拿到學校前面的草地放生。

藍吉恩說，小綠蛇應是無毒的過山刀幼蛇，其實蠻可愛的，但怕學童被嚇到，還是趕緊抓起來放生，其實，蛇類並不是都有毒，只要了解就不會害怕，校方也經常加強學生的相關生態教育。

博愛國小校長古金益說，大谷關地區有著非常良好的生物成長環境，不過，基於學生安全，還是決定摘除虎頭蜂窩，留給校園一個安全的環境；谷關消防隊今年7月才成立，但不論是8月大雨落石或校園出現虎頭蜂窩，消防人員都能及時給予協助，讓在地民眾相當感謝。