這區域醫院成立社區整合與失智照護中心 提供包裹式長照服務

2018-09-03 21:19

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市立醫院成立「社區整合型服務中心」（A級單位）與「失智共同照護中心」，希望提供市民結合體系醫院、長照服務中心、失智服務據點，共同建構長期照護平台服務網絡，提供「包裹式長照服務」，打造安全社區健康環境，提供社區民眾能夠實現在地照顧、在地安老的心願。

市立醫院蔡良敏院長表示，社區整合型服務中心的成立，有助於協調安排長照需求個案的照顧資源，台南市立醫院作為A級單位可與區域內B、C級長照單位合作，滿足個案多元照顧需求。失智共同照護中心，能協助疑似個案獲得早期診斷與治療，讓失智症者能回歸社區並延緩失智。

1名82歲高媽媽有糖尿病、高血壓等慢性病，近來記憶力退化，常忘了說過的話與吃過的藥，買菜也會重複買很多，由親屬帶到市醫就診，發現有輕微失智症，除給予治療，也轉介到失智共同照護中心。共照中心評估其所需的日常照護，並轉介到失智社區關懷據點，參與認知促進與緩和失智的課程。

蔡良敏表示，希望透過醫療、長照服務、失智共照、居家醫療服務等「包裹式長照服務」，滿足個案多元照顧需求，減輕家庭照顧者的壓力，以改善個案身心健康、提升生命質感，全家人能夠幸福生活。

台南市立醫院「社區整合型服務中心」（A級單位）與「失智共同照護中心」，提供民眾貼心、用心、安心且適時、適切、在地化，有品質的長照服務。凡有長照服務需求者，可撥打1966長照服務專線或2602235失智共照中心專線，可諮詢媒合適切的長照服務。