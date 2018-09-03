擁醫療學術機構及產業聚落 中市發展微創醫材與智慧輔具基地

2018-09-03 20:38

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府今日召開經濟發展諮詢委員會，由於台中擁有多個醫療學術機構及強大產業聚落，會中聚焦台中市推動生技醫療產業，市府將致力發展微創醫材與智慧輔具基地，做為產業願景。

經濟發展諮詢委員會由市長林佳龍主持，他表示，市府呼應中央「5+N產業創新政策」，台中雖已由中央定位為「智慧機械之都」，但「5+N」其他項目都與台中有關，例如航太、綠能、新農業、循環經濟與生技醫療，台中既有醫療院所、醫療學研單位非常充足，在長照設備方面也有相當成果，若能結合在地製造業優勢，將能更擴大發展生技醫療產業。

經發局長呂曜志表示，台灣生醫產業去年營業額為4860億元，其中健康福祉佔33.4％最高、醫療器材30.1％次之，應用生技及製藥則分別為20.1％及16.4％，顯示台灣在生技醫療產業範疇中仍有成長空間，而從這份數據也可看出健康福祉及醫療器材具有較高的產值，呼應台中市發展微創醫材與智慧輔具的目標。

呂曜志也說，在推動策略上可細分成微創手術器械、長期照護、穿戴裝置及遠端系統、食安及食品檢測、醫療廢棄物處理等，其中，醫療廢棄物處理較少被討論，但從需求面上可看出具有很大的發展潛力，也可納入循環經濟的概念，從材料製造開始改變市場現況。

中國醫藥大學董事長蔡長海表示，中部擁有四家醫學中心，包括中國醫、中山醫、中榮、彰基，還有多個產業園區，未來發展是非常有優勢，只要整合產學研，並透過市府從中領導協助，整合產官學研醫能量，大台中地區將可成為台灣生醫產業重鎮。

上銀科技董事長卓永財也說，上銀科技積極發展醫療輔具，除了達文西手臂外，也發展以醫師為主、機器為輔的專業器具，最遲3年內將單獨成立公司營運。