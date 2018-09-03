房子被拆了 補償費卻被別人領了？

蘇姓婦人說房子被拆了，錢也被領走了。（記者葉永騫攝）

2018-09-03 19:17

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市公勇路拆遷案再添紛爭，一名蘇姓婦人14年前向謝姓屋主承購了台鐵公勇路的一棟倉庫登記在兒子名下，沒想到台鐵拆遷倉庫後卻將補償費給了謝姓屋主，縣議員蔣月惠在查明情況後，將協助蘇婦向謝姓屋主求償。

蘇姓婦人表示，大約在14年前她向謝姓屋主承購了位於屏東市公勇路的一間倉庫，有地上權，但土地為台鐵公司所有，沒想到6年前鐵路局為了進行鐵路高架化將她的倉庫強制徵收，當時她因為外出工作，並沒有收到鐵路局的通知，等她得知消息時倉庫已被拆除，台鐵發給的補償費用約60多萬元全被謝姓屋主領走了，她雖然向台鐵公司陳情，但是沒有效果，才會向縣議員蔣月惠求助。

蔣月惠向鐵道局查詢發現，這個倉庫在徵收查估時，謝姓前屋主曾拿出不動產房屋贈與契約書，向台鐵人員證明倉庫的所有權，且還提供了土地使用費繳納通知書影本佐證，因此台鐵才發給相關的補償，而依據相關規定，台鐵是土地所有人，有優先購買倉庫的優先承購權，因此謝姓屋主與蘇姓婦人的交易是私下行為，並不符合規定。

蔣月惠表示，這起案件在釐清後，認為是蘇婦與謝姓屋主的買賣糾紛，將委請律師研議如何協助蘇婦提出告訴來爭回拆遷補償金。