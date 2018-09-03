曾被周董感嘆！高中生再拍手語舞 《成全》MV網友讚翻

去年9月曾合作拍攝周杰倫《半島鐵盒》手語影片的和平高中指蝶共舞手語社、世新圖文傳播畢業生製作團隊「OHOH Studio」，前天再度釋出新的手語舞蹈影片。（圖擷取自OHOH Studio【成全-林宥嘉｜舞蹈影像作品】）

2018-09-03 20:24

〔即時新聞／綜合報導〕許多高中的手語社常以精巧的「手語舞蹈」驚艷觀眾，去年9月曾因為翻拍周杰倫知名歌曲《半島鐵盒》一炮而紅的和平高中手語社，最近又有新作品，他們再次與世新大學畢業生合作，為林宥嘉的名曲《成全》拍攝手語舞蹈MV。

去年9月曾合作拍攝周杰倫《半島鐵盒》手語影片的和平高中指蝶共舞手語社，與世新圖文傳播畢業生製作團隊「OHOH Studio」，前天再度釋出新的手語舞蹈影片，公開不過兩天，已在臉書上掀起廣大迴響，累積至今有超過2.4萬次觀看。

網友看完後紛紛留言讚嘆，「好猛！」、「超狂的」、「太強了」，還有不少網友表示「好感人，看到哭」、「唯美的劇情使人動容！」，對這支手語舞蹈MV普遍讚譽有嘉。

去年「OHOH Studio」與和平高中指蝶共舞手語社也曾拍攝周杰倫《半島鐵盒》的手語舞蹈影片，在當時不只引起不小的話題，周杰倫更將影片轉發到個人臉書，感嘆「我十五年前mv應該這樣拍」。