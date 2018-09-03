高雄長庚、市立凱旋協助收容龍發堂病患 獲頒「關懷弱勢卓越獎」

衛福部及高雄市政府今表揚感謝收治龍發堂病患的醫療院所與安置機構。（衛生局提供）

2018-09-03 20:08

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄路竹龍發堂去年爆發阿米巴痢疾與肺結核群聚感染，高雄長庚醫院、市立凱旋醫院及台中榮民總醫院灣橋分院，協助收治龍發堂病人，讓病患在尊嚴及溫暖環境就醫，今獲衛福部及高市府頒發「關懷弱勢卓越獎」殊榮肯定。

去年7月，龍發堂爆發阿米巴痢疾與肺結核群聚感染，今年2月將503名堂眾全數移出生活大樓，高雄市立凱旋醫院最多收治107人，高雄長庚醫院收治93人，台中榮民總醫院灣橋分院收治38人，今由市府副祕書長蔡柏英代表市府頒予「關懷弱勢卓越獎」。

高市衛生局長黃志中也頒發「關懷弱勢奉獻獎」給高醫、高雄榮總、市立民生、聯合醫院等21家醫院。

高雄長庚院長王植熙表示，協助收治龍發堂病患是社會責任，高雄長庚當仁不讓，全力協助，收治前組成醫療團隊，主動接洽龍發堂。為防止疫情擴散，住院流程採高規格防疫措施，懷疑遭感染者住進隔離病房，沒有感染風險就到精神科病房，給予個別化治療。

高雄長庚精神科主任周文君也說，為收治龍發堂精神病友，醫院大幅增加護理人員，最多曾收治 93人，9成以上是思覺失調的病患，平均50~60 歲，40 歲以下3人，最年輕 30多歲，最年長80多歲，目前尚有50人住院治療中。

周文君說，為讓龍發堂病人很快熟悉醫院環境，環境設備也進行改建，更著重衛生教育和健康管理：如體適能訓練（健身操）、娛樂（投籃機比賽）、 用餐禮儀訓練、健康促進、拈花惹草（園藝活動）和自我照顧訓練（曬衣物）。

衛生局強調，龍發堂爆發疫情，從個案的醫療、安置、關懷追踪及支持家屬，均秉持「健康」、「安全」、 「人權」之理念，也藉此喚起各界對精神醫療與人權保障議題的重視。