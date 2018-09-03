醫病》呼吸困難又咳血 「洗肺」揪出病因

2018-09-03 18:29

〔記者林惠琴／台北報導〕「洗肺」抓病灶，有利對症下藥！肺出血是全身性紅斑狼瘡患者高致死率的合併症，肺部病灶不易檢查，會影響用藥精準性，但台北榮總利用支氣管鏡肺沖洗術，吸出檢體分析，找出致病原因，大幅增加精準用藥，提高患者存活率。

43歲楊先生去年突然爆瘦20多公斤，且嚴重全身水腫，甚至出現呼吸急促、喘不過氣及盜汗，並有咳血症狀，就醫診斷全身性紅斑狼瘡合併肺出血；47歲梅女士因全身性紅斑狼瘡急性發作送醫，經肺部X光檢查，醫師懷疑可能是肺出血。

台北榮總過敏免疫風濕科醫師陳瑋昇指出，目前治療全身性紅斑狼瘡合併肺出血，多數常規性使用大劑量類固醇與免疫抑制劑，卻未進一步利用其他檢查正確診斷感染源或自體免疫破壞所致，未能完全對症下藥，存有可能更惡化風險。

為進一步找出肺出血原因，針對楊先生與梅女士，醫療團隊使用支氣管鏡肺沖洗術進行檢查，台北榮總胸腔部主任張西川說明，利用內視鏡灌入100至200ml無菌生理食鹽水，沖洗細支氣管與肺泡，再用負壓回吸液體，然後針對回收檢體做立即性判斷，確認哪一種病毒或細菌、黴菌是致病主因，以利採取正確治療方針，爭取時效，降低死亡率。

全身性紅斑狼瘡是一種自體免疫疾病，為自體抗體攻擊全身各器官所致，自體抗體的產生可能與病毒引發免疫失調，或是對自體抗原失去耐受性有關，現發病原因未明，研究顯示與基因性遺傳、荷爾蒙，以及環境等因素有關。

台北榮總免疫風濕科主任蔡長祐強調，全身性紅斑狼瘡合併肺出血在全球死亡率高達40%至60%，但該院利用洗肺抓病因，治療患者存活率已高達71%。