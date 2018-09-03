全台首座「三連孔近接隧道」 安坑一號道路二期貫通

現階段貫通的西行線，預計明年四月通車，連接玫瑰路至安泰路。（記者邱書昱攝）

2018-09-03 17:47

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市新店區安坑一號道路二期工程今天貫通！這座隧道為全台首座道路、捷運共構的「三連孔近接隧道」，是全台少見的近接山岳隧道案例，貫通後連接新店區的玫瑰路到安泰路，全長1230公尺，預計在明年4月份通車。

新北市工務局長朱惕之表示，今年3月及6月分別完成捷運線與東行線隧道，目前貫通的安坑一號道路二期工程，東起安坑一號道路與玫瑰路交叉路口，西接安坑一號道路與安泰路交叉路口。

負責施工的新建工程處指出，安泰路段受山岳阻隔，為開降低環境衝擊，確保公路及輕軌的動線與需求，以「淺覆蓋三孔近接隧道」做為山岳隧道開鑿工法，一般山岳隧道間距約為20公尺，而三孔隧道間距僅有1.5公尺，不僅縮小施工需要的開挖範圍，也能夠減少徵收土地的經費約2.7億多元。

此外，為克服隧道上軟弱的淺覆蓋土層，施工團隊在每座隧道間先施作導坑，設置中間牆的特殊工法，並採用特殊化學灌漿方式克服工程困難，完工後提供安坑輕軌所需空間。

新北市長朱立倫到場見證視察，同時也替工程人員發放加菜金，他說，工程非常艱鉅，施工團隊考量地貌、地質等因素，降低環境衝擊，也能夠讓輕軌的施作更為順利。

工務局也預估，道路和輕軌分別於2019年及2021年完工通車，屆時附近民眾可不必繞駛安康路，即可開上安一路或轉乘輕軌對接北台交通路網。

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