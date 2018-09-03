圓山董座誰接？ 交長：尚無口袋名單

交通部長吳宏謀。（資料照，記者劉信德攝）

2018-09-03 17:08

〔記者陳宜加／台北報導〕前圓山飯店董事長張學舜卸任，誰接掌圓山備受關注。交通部長吳宏謀表示，將儘速與行政院討論適合人選，目前沒有口袋名單。

已有66年歷史的圓山飯店，隸屬於財團法人台灣敦睦聯誼會，目前由交通部主管，戒嚴時代曾被視為蔣家權力象徵，但也是民進黨組黨起源地，帶有濃厚官方色彩，隨政權輪替，歷任董事長人選皆由中央指派。

圓山歷屆董事長包括辜振甫、宗才怡、黃大洲，近年則是2011年由前國民黨文傳會主委李建榮接掌；蔡政府上台後，2016年由前民進黨立委張學舜接任，改造老字號圓山，去年營收近13億元、獲利創15年新高。

張學舜今天正式接任台北101董座，遺缺暫由交通部政務次長王國材代理，直至找到人選，新任圓山董座備受關注。王國材原先兼任台灣港務公司代理董事長一職，則將於明天卸任，由台南市副市長吳宗榮接任。

對於新任圓山董座人選，交通部長吳宏謀今天受訪時表示，由於人事異動較突然，交通部將儘速與行政院討論，再由政院拍板，目前還沒有任何口袋名單，但圓山董座代理時間不宜太久，盼儘快找到適合人選。