向亞運金牌李智凱致敬！甜點正妹推「鞍馬翻糖蛋糕」

克萊兒（圖右）與團隊動手做鞍馬翻糖蛋糕，整個蛋糕都可以吃。（克萊兒提供）

2018-09-03 17:01

〔記者劉曉欣／彰化報導〕「鞍馬王子」李智凱在體操之路永不放棄的精神令人感動，讓鹿港甜點正妹克萊兒與團隊，動手做出「鞍馬翻糖蛋糕」，今天將把「特大版」鞍馬蛋糕宅配到李智凱手中，希望李智凱繼續努力，向奧運之路邁進！

克萊兒在鹿港鎮經營咖啡甜點店，因為她喜歡看紀錄片，以前看過「翻滾吧！男孩」，就對「菜市仔凱」李智凱印象很深刻，後來再看到「翻滾吧！男人」，時，看到李智凱在參加里約奧運前，因為右腳脛骨骨裂傷勢影響而成績不佳，原以為大概就是這樣了，沒想到，李智凱在亞運奪下鞍馬金牌！

克萊兒說，李智凱這樣永不放棄的精神，讓她真是太感動了，她決定跟團隊一起製作鞍馬蛋糕來向李智凱致敬，鞍馬蛋糕裡面是香蕉磅蛋糕，用翻糖方式來做；當決定要把鞍馬蛋糕送給李智凱，團隊建議，要讓李智凱跟女友與家人一起吃，應該要做「大一點」，所以，特別做了「放大版」的鞍馬翻糖蛋糕。

沒想到，最後的難題是要如何包裝宅配，這差點就考倒克萊兒了，最後她想到用可以吃的棉花糖，來充當防撞包材的功能，讓整個禮盒，統統都是可以吃的甜點。

克萊兒說，看到李智凱在逆境跟低潮時，沒有被失敗打敗，還勇敢地站起來，朝著自己的夢想前進，就像是在鼓舞自己，為堅持甜點夢想也要努力前進，不能因為遇到挫折就放棄。