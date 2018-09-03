台中捷運綠線年底試運轉不開放體驗 後年全線通車

台中捷運綠線將於今年底試運轉。（記者張菁雅攝）

2018-09-03 17:02

〔記者張菁雅／台中報導〕台中捷運綠線今年底將試運轉，台中市政府交通局長王義川今日在市政會議專案報告時指出，目前工程進度已達79％，年底試運轉不開放民眾體驗，市府將邀請里長、小朋友、老人等不同族群搭乘，進行車輛、車站、軌道間的聯繫測試，預計2020年全線通車。

王義川表示，綠線工程進度達79％，18處車站已完成土建及軌道工程，正進行車站內部裝潢，且大部分車站的收費系統、售票機、閘門及電梯都裝設完成，並進行相關測試及驗證工作。負責施工的台北市捷運局預計9月、10月報竣工後，約11月可試運轉，試運轉主要是測試車輛、車站、軌道間的聯繫，包括列車轉彎、進站、旅客進出是否順暢、列車行進的噪音量等。

王義川也說，試運轉不開放民眾體驗，市府將邀請里長、小朋友、老人等不同族群搭乘，做為測試的一部分，了解不同族群使用狀況；完成試運轉後，明年將啟動初勘及交通部履勘，通過履勘後才會進行「試營運」，接著再進入營運階段，預計2020年全線通車。

台中市長林佳龍表示，台中第一條捷運將完工，興建工程跨越10年，相當不容易，這是邁入國際城市重要里程碑，台中也正式成為捷運城市。施工單位務必兼顧安全品質，不要為趕工而趕工，以做好捷運為目標；2020年全線通車後，可以從空中看台中，列車將如同「移動城堡」。

林佳龍也說，光有捷運綠線還不夠，必須搭配完整路網才能發揮功能，市府已成功爭取捷運藍線，將與捷運綠線成為十字軸路網，再搭配大台中山手線環狀鐵路，以軌道運輸為骨幹，結合公車及自行車路網，打造MR.B&B（捷運、鐵路、公車、自行車）複合式交通運輸系統，轉乘更便利。

另外，配合捷運綠線施工進度，文心路路平工程也如火如荼進行中，建設局長黃玉霖表示，文心路捷運沿線人行道拓寬工程施工進度已達90％，因8月下旬連續10多天大雨，進度受影響，市府已檢討工程進度，7大廠商也加派工班施作，人行道工程預計9月15日完成，路平工程則於9月20日完工。