騎士加完油丟一袋零錢 員工手一伸竟被「暗器」刺傷

一名機車騎士加完油後扔了一包零錢立刻揚長而去，事後原PO清點袋子中的零錢時，手一伸進去卻感到刺痛，倒出一看裡面竟放了一堆生鏽的訂書針。（圖擷取自臉書社團「爆怨公社」）

2018-09-03 18:39

〔即時新聞／綜合報導〕有加油站員工在臉書社團「爆怨公社」發文，說出先前遇到的誇張奧客事件，他們幫機車騎士加完油後，騎士就扔一包零錢立刻揚長而去，事後清點袋子中的零錢時，手一伸進去卻感到刺痛，倒出一看裡面竟放了一堆生鏽的訂書針。

一名機車騎士加油加了190元後，丟了一袋零錢給原PO同事，隨即騎車離開，「同事第一次遇到不知道要攔，當天星期五車子比較多，同事拜託我把零錢算一算少的話他在補進去」，原PO一打開袋子，異味撲鼻而來，沒想到將手伸進去後，大拇指、食指卻感到刺痛，驚覺不對勁後，將袋子中的錢倒在圓盤上，赫然發現裡面竟然參雜一堆生鏽的訂書針，那些訂書針還卡在圓盤洞裡，用水都沖不掉，只好用尖嘴鉗一個個夾出來，讓原PO超傻眼，直呼「能不能不要這樣害我們」。

網友看完大罵奧客，「真的垃圾耶！這個要報警，真的才方便事後追究」、「白爛，報警處理，外加公佈長相」、「調監視器查車牌！追車主出來處理！」、「這不吉不行」；也有網友不忘提醒原PO看醫生，以防感染，「趕快去醫院看看，會感染」、「一定要打破傷風，我曾經晚上被生鏽鐵釘扎到，沒想太多沒去處理，隔天中午就蜂窩性組織炎了」。