新北登革熱再添2例 案例擴及土城區

新北市今天新增2例本土登革熱，全市累計達25例，前24例都集中在新莊區，但第25例擴及土城區，衛生局已啟動防疫作為。圖為新莊區噴消情形。（圖由衛生局提供）

2018-09-03 16:27

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市今天新增2例本土登革熱，全市累計達25例，值得注意的是，前24例都集中在新莊區，且一半以上與菜園有關，但第25例擴及土城區，且個案工作地及住家都在土城，並未去過新莊區，確切感染源仍待調查。

衛生局指出，新莊區海山里54歲女性（案24）及土城區明德里51歲女性（案25），皆於8月30日出現發燒、頭痛等症狀，經登革熱快篩陽性通報後確診，目前1人住院，1人在家休養，狀態皆穩定。

經調查，案24與案22住家皆鄰近新莊區豐年菜園，研判與先前菜園群聚感染有關，案25在潛伏期間的活動範圍以土城區住家、工作地、市場與新北高工為主，未曾前往新莊區。

衛生局長林奇宏指出，蚊子不太可能從新莊區飛到土城區，中間一定會經過2至3人傳染，目前找到一項連結，案25工作的工廠，有1名送貨員住在新莊區瓊林里私人菜園附近，但這名送貨員未出現明顯症狀，是否與新莊區菜園群聚感染有關，須進行血液檢查，比對基因序列，進一步釐清感染源。

林奇宏表示，已經針對個案住家及活動地周邊進行孳生源清除與噴消工作，並密切觀察土城區是否有其他個案出現。