別下水救人！ 救生員發文分享戲水注意事項

最近溺水意外頻傳，專家說，遇到身邊的人發生意外時，「下水救人」其實是最糟的方法。（資料照）

2018-09-03 18:25

〔即時新聞／綜合報導〕最近黨產會委員楊偉中因救愛女溺斃，這幾天宜蘭南方澳內埤海灘、南澳神秘海灘也傳出多人被大浪捲走的意外。台大森林系教授余家斌因此發文分享戲水的注意事項，並呼籲大家，如果孩子不幸溺水，「下水救人」其實是最糟的方法，因為相當危險。

擁有救生員證的余家斌在臉書發文表示，他這兩天曾被問到，如果小孩掉到水裡會不會下水救他？但他秒回「不會」。他更直言，如果小孩掉到水裡，最不好的方式就是「跳下水去救」，因為真的太危險了。

余家斌隨後解釋，人類並不是海豚，在水中的平衡、施力都可能遇到問題，是很難救到人的。而且就算下水救到人了，溺水者也會將你往下拉，最後的結果常常是體力不支、雙雙溺斃。

余家斌建議，若遇到有人溺水，可以將槳、竹竿或海灘褲拋過去拉人，或是帶著浮具（船、獨木舟、衝浪板）去救人，然後再大喊求救。他也提到，最近新聞將水上活動的危險性無限放大，其實戶外活動本來就有風險，大家應該要了解風險，並在遇到風險冷靜面對，才能玩得愉快。

余家斌也點出三個重要的戲水注意事項，第一是要了解事前的風險，如果天氣不好、海象不好就別下去了。第二是應該了解自己的能力，假如水性不好就穿救生衣或是掛魚雷浮標。第三則是如果真的溺水了，不要一直掙扎浪費體力，應該冷靜下來水母漂，並揮揮手請人來救，朋友看到少一個人一定會找救援，不要自己嚇自己。