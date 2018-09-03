主辦東亞青運受阻 中市明年將自辦「亞太青年運動會」

主辦東亞青運受阻，台中將自辦亞太青年運動會，創立台灣自己的運動比賽品牌。（記者蘇孟娟攝）

2018-09-03 16:32

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市主辦2019東亞青年運動會，遭東亞奧林匹克委員會（EAOC）單方面取消，台中市長林佳龍與行政院政務委員張景森今日共同宣布，明年將在台中舉辦第一屆「亞太青年運動會」，時間將與東亞青運原定時間錯開，期待建立台灣自己體育品牌，也為年輕選手創造另一個國際競賽舞台。

台中市籌辦東亞青運期間，已邀4位雕塑家在企業支持下創作12件與運動有關的雕塑，並成立東亞青運雕塑廣場，僅管主辦權遭政治力介入目前暫停，因12件作品已創作完成，台中市府仍在今日舉辦雕塑公園揭牌儀式，在市府廣場前展出12件雕塑作品，希望讓各界看見雕塑家與企業的努力。

林佳龍強調，市府不會讓年輕選手失望，今日東亞青運動會的雕塑廣場揭幕，儘管東亞青運遇到變數，但市府仍決定公布這些創作，讓大家了解企業的公益捐贈與藝術家的創作。

此外，林佳龍說，市府持續努力舉辦大型國際運動會，經過不斷與府院、專家討論，決定將在台中籌辦第一屆「亞太青年運動會」，行政院也會在本週召開跨部會的會議，預計參加的國家城市跟選手範圍甚至比東亞青更大，具體的賽事規劃與準備工作將配合行政院討論後決定。

張景森則勉台中市「從那裡跌倒就從那裡爬起來」、「從挫折中站起來」。張景森說，台灣相較各國人口數較少，但這次亞運卻奪下17金，成績優異，彰顯台灣體育的實力。雖然台中市東亞青運主辦權因政治強權被迫取消，但從哪裡跌倒、就從哪裡爬起來。

他指出，林佳龍市長的目標就是要打造台中為運動城市，堅持台中舉辦國際運動會的目標不會變，這樣的氣魄及堅持，相當令人感佩；他說，行政院將全力支持台中明年舉辦亞太青年運動會，邀請年輕運動選手共襄盛舉，目標辦得比原來東亞青還要更好，不僅創造自己的運動品牌，建立國際的運動事業，也要讓台中成為選手嚮往的運動聖地，也請大家共同力挺台中。

至於亞太青運主辦名義為何？邀請賽還是友誼賽模式？受到中國打壓導致東亞青運取消，是否擔心亞太青運沒有國家來參加？

林佳龍強調，運動會最重要的是公平競爭，每位選手在場上各憑實力，亞太青運歡迎亞太地區有興趣的國家參與，市府都會邀請；他曾承諾讓原來參加東亞青運的選手有一個展現實力的舞台，因此決定自辦比賽，自創比賽品牌，相關具體細節都將等與行政院開會討論過後，再一起來宣布。

林佳龍說，運動沒有國界，也不該受政治干擾，只要遵循奧運的精神，台灣甚至可以建立自己的品牌，不怕有任何打壓，這些打壓也不會有效的。

此外，他說，東亞青運屬於奧會體系中舉辦的賽事，參加國家範圍較小，亞太青運定位為亞太地區，包括亞洲跟太平洋地區，參加的選手跟隊數甚至更多，相信全世界愛好運動的人都會來支持，我們有中央的承諾，有信心會辦好這次國際賽。

運動局指出，邀請包括廖迎晰、張也、謝棟樑、黃瑞芳等4位雕刻藝術家，以東亞青運競賽項目發想，共同完成12件雕塑作品，包括有北極熊身著救生衣站在浮冰上，將全球暖化議題結合青年運動劃跆拳道、柔道及武術的動作，展現健康活力與環保意識。

另有強調人體運動線條美的雕塑作品，以及展現剛柔並濟、陰陽調和，以「功夫系列」手法呈現的作品。藝術家們透過不同的設計概念，展現另外一種藝術與運動的創意結合。