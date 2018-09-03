屏縣追查洋垃圾 高樹塑膠工廠被告發

屏縣追查「洋垃圾」，高樹塑膠工廠遭告發挨罰。（記者邱芷柔翻攝）

2018-09-03 16:23

〔記者邱芷柔／屏東報導〕中國去年底實施「禁廢令」，導致「洋垃圾」大舉轉入台灣及東南亞各國，屏東縣政府環保局近日持續清查縣內可能輸入洋垃圾的業者，環保局今天表示，8月31日在高樹鄉1家合法登記的塑膠工廠中，發現業者從美、日等國輸入廢塑膠，每月進口約200公噸，雖然依法免申請輸入許可，但業者未檢具事業廢棄物清理計畫書，環保局依違反廢清法告發，最高將罰300萬並限期改善。

屏縣環保局指出，位於高樹鄉的塑膠工廠，從事塑膠造粒，將廢塑膠經過粉碎、熱熔作業後再販售給其他工廠製作塑膠類製品，從今年1月至8月15日止已購買進口廢塑料達1256公噸，經稽查發現，業者每月生產造粒產品僅110公噸，在廠房空間有限的情況下，承租了9公頃農地堆放廢塑膠，勘查現場堆置的「洋廢塑」達400公噸，是美、日當地產出的農用塑膠膜，環保局依法告發處分，裁處6千元以上3百萬元以下罰鍰並限期改善。

「別國不要的廢棄物、我國也不要！」環保局說，日前已建請環保署增訂輸入通報機制，以利追蹤「洋垃圾」流向，同時也建請中央檢討修正「屬產業用料需求之事業廢棄物」開放輸入的必要性，希望嚴格限制縮減廢棄物輸入種類，將台灣已產出過剩、屬同質性的廢棄物阻絕於境外。

環保局也表示，將持續清查塑膠、紙類加工業者，嚴格審核使用廢塑紙原物料產源及數量，並鄭重呼籲不法業者切勿心存僥倖，意圖以合法掩護非法任意棄置掩埋廢棄物，除了刑罰恐身陷囹圄，還需擔負清理廢棄物的民事龐大費用，同時也希望民眾勇於檢舉，共同守護地方環境。