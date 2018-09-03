連日大雨後 台糖養豬廠睦鄰消毒深入部落

2018-09-03 16:24

［記者陳彥廷／屏東報導］「這對畜牧業來說可是天天在作的事情！」，日前屏東降下連日大雨，春日鄉更是長期佔據雨量榜首，日前還發生土石崩落，鄉內水溝仍有零星積水，因北3村4年前曾爆發嚴重登革熱疫情，附近的台糖枋大響營畜殖場今天早上開始深入部落噴灑消毒，盼還給部落乾淨。

台糖枋大響營畜殖場旁邊的春日鄉北3村，4年前曾傳出登革熱的嚴重疫情，但當時就算衛生局前來灑噴消毒水，卻依舊有民眾反映蚊子無法驅盡，可能就是因為地形、水溝不熟悉無法盡除，當時台糖枋大響營畜殖場為提升附近的居家環境，就派遣員工前往噴灑消毒水，鄉民直說「天嚷之別」，因為「連續3天沒看到蚊子！」。

台糖枋大響營畜殖場表示，畜牧業對場內環境極為敏感，消毒就是其中最重要的一環，但如何噴好噴滿，不讓過多無效的消毒液重複灑，卻漏了真正重要的水溝或蓄水處，反而讓孓孓有「漏網之蚊」而繼續孳生，由於日前大雨，仍有許多地方積水，鄉代表周陳文彬獲陳情後前來討論，台糖再度出動消毒隊伍。

該場主管指出，除了消毒的動作比較確實，加上對當地部落的地形道路及水溝等更為了解，噴灑是事半功倍，且春日居民對員工也不陌生，在通知後，台糖人員也會直接進入屋內，請民眾關起房門，在易孳生的熱點噴灑消毒水。

該名主管強調，消毒液都是依照稀釋的比例標準來噴灑，將針對春日鄉北3村歸崇、七佳及力里和枋寮鄉的玉泉村等週邊村落的積水處、空屋或水溝等噴灑消毒水，在大雨後敦親睦鄰，還給鄰近社區乾淨的居住環境。

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