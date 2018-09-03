原水濁度破萬啟用備援水源 南水局：試驗「非常成功」

高屏溪汛期濁度動輒破萬（NTU），南水局開闢新備援水源即將啟動。（記者洪臣宏翻攝）

2018-09-03 16:00

〔記者洪臣宏／高雄報導〕連續豪大雨致高屏溪濁度升高，曾飆破1萬6千NTU，南區水資源局（南水局）提前啟用還在施工的「高屏堰上游傍河取用伏水工程」應急，濁度僅6.4NTU，南水局強調這是試驗性，效果非常成功，對穩定大高雄用水有很大幫助。

高雄地區8月23日起受到熱帶性低壓挾帶大豪雨影響，高屏溪水質濁度一度飆升至1萬6千NTU，高屏堰取水驟降至17萬，不足的水量透過南化高屏聯通管由南化水庫輸送45萬噸原水支援，並由水公司調度自有水源60萬噸支應。

南水局也在24日首度啟動「高屏堰上游傍河取用伏水工程」取水設備，一連2天、每天供應3萬噸伏流水至大樹區坪頂淨水廠。

南水局副局長鄒漢貴今天指出，該工程預計10月底完工，這次碰上高屏溪濁度飆升，提前試驗，水質檢測出濁度僅6.4NTU，且供輸過程相當順利「非常成功」。高屏溪水質濁度今天已降至3600NTU，高屏堰取水正常。

鄒漢貴說，該工程完工後，提供高雄地區颱洪期間每日10萬噸備援用水，可挹注約30萬人（7.5萬用戶）每日所需用水，也因夾帶泥沙量少，可以延長坪頂淨水廠沉沙池使用年限。

高雄地區因無大型蓄水設施，每日民生用水量125萬噸取自於高屏溪，其中高屏堰佔了約100萬噸，但近幾年受極端氣侯影響，高屏溪汛期濁度動輒破萬（NTU），高屏堰取水困難，南水局於105年辦理「高屏堰上游傍河取用伏水工程」，歷經2年即將完工。