台中花博進度落後？ 中市府：如期如質開幕

國民黨議員蘇柏興（左二）質疑花博進度落後，試營運「開花」（台語）。（記者黃鐘山攝）

2018-09-03 15:51

〔記者黃鐘山／台中報導〕國民黨議員蘇柏興今日在市議會質疑花博進度落後，頂多只有6、7成，而非市府對外宣傳的9成，才會在1日擋住國民黨議員現場會勘；副市長張光瑤重申，各展區已進入最後測試階段，至少完成9成，會如期如質開幕。

蘇柏興在財經業務質詢說，市府新聞局發出新聞稿聲稱，「花博外埔園區進度已達97%至98%、豐原園區92%、后里園區92%」，國民黨多位議員1日到現場會勘，卻被市府派人像擋共匪一樣，擋在門外，議員們還發現花博工地根本沒完工，樹也沒種。

蘇又說，進度頂多6、7成，花博9月1日應該有「花開」試營運，結果卻「開花」（台語），市府對進度亂膨風，社會對此自有公斷，而且11月3日就要開幕，現在日夜趕工，品質令人擔憂。

市議會民進黨黨團總召李天生則指出，國民黨團去看的時候別有用心，分明只是為了看衰台中，而且藍營議員明明有看到花博員工正在植栽，卻不鼓勵還硬拗沒種樹。再說，台北花博也是到開幕前幾天，才開放民眾進入部分場館，確定營運順暢。

張光瑤重申，試營運不像百貨公司「試賣」，開放民眾消費，重點在順利開幕後的整體參觀環境，各展區已進入最後測試階段，屆時一定如期如質開幕，讓遊客感受最美麗舒適的花博盛會。

市府表示，台中花博試營運階段，除營運人員會逐漸到位外，市府會每天安排包括人流動線、電力、反恐、安全、衛生、交通等不同項目的測試，並從單一園區開始，逐漸進入跨園區整合測試，確定花博的軟硬體在如期如質完工後，於11月3日熱鬧開幕。