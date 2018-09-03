放寬補助標準 淹水50公分以下及泡水汽機車發慰助金

2018-09-03 15:36

〔記者方志賢／高雄報導〕家裡淹水不到50公分有沒有補助？高雄市政府今決定放寬標準，對於0823豪雨期間未達法規救助標準50公分的淹水住戶，仍發放慰助金每戶5000元。代理市長許立明也宣布，泡水車輛也比照凡那比及梅姬颱風災後的慰助金標準來辦理。

許立明今表示「只要有淹水，對市民生活都會造成一定程度的影響！」基於照顧市民，邀相關單位協商，決定另行籌措財源或動支第二預備金，來發放慰問金給未達法規標準的淹水住戶，希望幫助淹水戶早日恢復日常生活步調。

另外，對泡水車輛，市府也比照凡那比及梅姬颱風災後的慰助標準，也就是市民汽車損失達2萬元以上、機車損失達2000元以上，只要能出具相關證明來提出申請，可分獲2萬、2000元慰助金。

市府說明，只要是0823豪雨期間淹水住戶，不論淹水是否達到50公分法規標準，以及泡水車主，即日起到9月28日下午5點止，都可到居住地區公所填寫申請書，並請檢具相關證明：〈一〉淹水住戶請檢具例如淹水照片、行車紀錄、監視器紀錄、或其他足資證明之資料等；〈二〉泡水車輛請檢具例如維修收據或證明、或其他足資證明之資料等，以利加快勘查、審核速度，早日領取核撥款項。

日前，市府已宣布，只要是災害前實際居住高雄市，意即並非一定要為設籍於高雄市民、僅要實際居住於高雄市即可，住屋有遭水淹至室內樓地板起算達50公分以上者，依「高雄市災害救助金核發辦法」，每戶發給救助金1萬5000元，其中若屬低收入或中低收入戶則再補助5000元。

另外，行政院也已經決定額外加發每戶2萬元。也就是說，符合前述法規標準的淹水住戶可領取淹水救助3萬5000元，若屬低收入或中低收入戶則是4萬元。

民眾對災害補助相關資訊有任何疑問，可向區公所詢問外，也可上網：網址查詢。