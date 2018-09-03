引進韓國美髮課程 弘光科大明年開課

弘光科大校長黃月桂（右）致贈紀念品給韓國HAIR KERKER集團會長李哲，雙方簽訂合約產學合作，明年正式開課。（記者歐素美攝）

2018-09-03 15:41

〔記者歐素美／台中報導〕弘光科技大學營運管理中心主任林敬榮日前率團到韓國，與當地知名美髮集團HAIR KERKER會長李哲簽約，將引進完整、專業的韓式美髮課程，由韓國專業師資親自來台傳授剪燙染技巧，學校也將派學生到當地實習學最新的技術，預計明年正式開課，今年11月底則將先邀請該集團造型師來台，發表2019年最新髮型流行趨勢，引爆韓潮。

弘光科大表示，HAIR KERKER集團在韓國擁有30年歷史、店家超過280間、員工逾2000人，該集團會長李哲在8月14日率團到弘光參訪，看到美髮實習教室、妝品系專業教室、化妝品創研中心等專業設備，肯定該校培育人才的用心，決定與弘光合作。

李哲說，HAIR KERKER集團在韓國也和10多所學校合作，包含2所專業美髮學校，為培育專業人才，課程中會安排學生到美髮沙龍店實習，以了解工作上的文化，與弘光科大合作，將讓台灣學生到韓國接受實習訓練，與時尚界接軌。

弘光科技大學營運管理中心主任林敬榮率國際長田其虎、美髮系主任王曉芬等人，於8月28日赴韓和HAIR KERKER集團正式簽約合作，這也是韓國美髮業者首次和台灣學校進行產學合作，簽約會場吸引許多當地媒體，包含Estetica、The Beauty美髮雜誌、Money Today財經雜誌等採訪報導。

弘光科大將獨家首次引進完整、專業的韓式美髮剪、燙、染課程，在專業技術部分，包含2天到5天不等的短期研習課程，請韓國專業資深講師赴台，替想要進修的專業人士傳授最新技巧。另外，將開設為期2年半的「樹碼教育系統」（HAIR KERKER集團專業課程名稱）培育課程，透過完整的課程設計，讓不會拿剪刀的初學者，在課程結束後能剪出最流行的髮型；專業講師如果要赴韓進修，弘光科大在台北市的H Academy也會協助安排。

林敬榮希望藉由這次跨國產學合作，讓台灣學生及美髮業者，能零時差與韓國最新的技術與流行趨勢無縫接軌，促使台灣美髮產業更多元化。除了產業界推出最新的流行課程，該校每年暑假也將派美髮系3年級學生到韓國實習兩個月，增進技術同時也能多了解異國文化，提升人文素質及拓展國際視野。

林敬榮說，弘光科大有系統的引進韓國美髮課程，同時也針對台灣氣候、文化及台灣人的髮質調整設計，預計明年開班授課，在今年11月底，將先發表2019年最新髮型流行趨勢，為課程活動暖身。