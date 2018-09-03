早餐店每天被奧客罵黑心 感慨「賣吃的不要太有良心」

原PO早餐店的三明治料多且品質好，卻被奧客嫌一個30元太貴。（圖擷取自臉書社團「爆怨公社」）

2018-09-03 16:31

〔即時新聞／綜合報導〕一間早餐店業者用料大方、實在，卻不斷被奧客大罵價錢比別人貴，「整條街這家最黑」！讓她氣憤上臉書社團「爆怨公社」發文澄清。

「真心建議再（在）台灣要開店做生意的你們不要太有良心。」這名業者發文表示，和丈夫一同經營早餐店已逾3年，兩人一天工作至少14小時，且月休才4天，扣除其他成本，兩人月薪相加才5萬多，「還要被親朋好友左鄰右舍嘲笑不會做生意，說客人要便宜誰吃的出來你的堅持了」，讓她無奈地說「便宜大碗是王道」！

原PO用料堅持、分量給足，用好油且天天換新，純肉鬆、特製的厚切吐司、純里肌梅花豬肉片、草本機能蛋手工蛋餅皮等等品質有保障，每個三明治鋪好鋪滿，一個三明治便宜賣30元卻被奧客嫌賺太多，「人家隔壁賣10元，乾你就去買10元的啊！10元可能連50克重都沒有，東西一樣嗎？食材一樣嗎？」、「最賭爛拿我家早餐和別人比較」，原PO氣憤向奧客喊話，「嫌貴你轉頭走30元沒賺你什麼，不用一附施捨樣，你沒比較高尚！」

不少網友看了紛紛支持原PO，「這CP值高啊~看那料滿到一個不行！」、「這樣30真的還好，我看過更坑的！料比妳少，份量比妳輕的賣到35、40去的...現在其實很多啊！」「我懂妳，現在客人又要便宜，又要大碗，過來人」。

原PO也回應感謝網友的鼓勵，解釋「其實我們店生意還不錯，是我自己莫名堅持，利潤才那麼薄，可是也沒到賠錢倒閉，還算餓不死」、「只是幾乎每天會遇到嫌貴的奧客，施捨嘴臉，說我們就是賺太多冷氣才一直吹，覺得很反感」，最後不禁感慨，「賣吃真的太有良心賺不到錢的T_T」。