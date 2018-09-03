宋千正銅雕畫展「歸鄉」 慈濟醫院展出一個月

藝術家宋千正（右）在台中慈濟醫院舉行「歸鄉-銅雕畫展」。（記者歐素美攝）

2018-09-03 14:57

〔記者歐素美／台中報導〕藝術家宋千正從事工藝等創作長達30餘年，去年檢查出罹患口腔癌，台中慈濟醫院今天為其舉辦「歸鄉-銅雕畫展」，完成其身為慈濟人「回到心靈故鄉」的心願，這次展出作品多達60幅，不論是佛像、人物、靜物、花鳥等作品，皆吸引許多病人與家屬的目光。

宋千正從事銅雕等工藝工作長達30餘年，成為慈濟人也有9年，曾負責社區醫療幹事，安排醫療志工工作，不料，去年檢查出罹患口腔癌。他說，原本只有3個月可活，現在則證明證嚴法師說的「願有多大，力就有多大」，今年7月面見證嚴法師，法師鼓勵他要回到慈濟道場展出，現在也做到了。

宋千正表示，銅雕作品每筆下刀要俐落精準，否則一失誤就得整個重來。最後階段的銅油打磨上蠟過程則是作品閃亮動人的關鍵。純粹手工的過程，短則半月長達月餘，也是創作不能量產的原因，他在花蓮地震曾經想過以畫結緣籌得善款捐贈，這次南部水患看到慈濟人動員，助人念頭更強烈。他要努力為籌得善款而努力。

宋千正的銅雕作品包括佛像、人物、靜物、花鳥等，今天展出吸引許多人的目光。有民眾說，銅雕畫較少見，每幅作品神韻不同，可以看到作者的用心；還有民眾對佛像部份感興趣，認為透過作品與投射的光影，感受到沈靜平和，尤其須背面打鑿刀刻，很佩服作者功力。

台中慈濟醫院副院長許權振則感恩社區與醫院的慈濟人聯手，讓宋千正的畫能夠回到自己家展出，尤其感佩宋千正有病在身，還願意以銅雕畫跟大眾結緣，更為台中市藝術亮點的醫院落實人文與藝術氛圍，陶冶病人家屬與同仁。