精神病患阿偉 從工作找回自信與活力

2018-09-03 14:47

〔記者方志賢／高雄報導〕40歲阿偉是名精神病患，求職之路屢屢碰壁，因病情時好時壞，很難找到合適工作，在伊甸基金會就業服務員協助下，5個月前取得宜得利家居理貨員的工作，從工作中也重新找回自信與活力。

「老師，謝謝妳，我很喜歡這份工作！」阿偉穿著工作服，以感謝的神情向老師道謝。他28歲時因不明原因出現情緒控制困難、自言自語及幻聽等症狀，跑遍各大醫院求診後，確診罹患思覺失調症。

阿偉的求職之路坎坷，病情時好時壞，很難找到合適的工作，去年透過伊甸就服員協助，在飯店做房務清潔工作，工作3個月後，清掃工作量增加，讓他工作壓力越來越大，經多次協調、輔導未獲改善，他內心無助、痛苦，只好離職。

今年初阿偉想重返職場，伊甸就服員葉育綺多次晤談，了解他在職場適應及人際關係仍需加強，剛好宜得利家居分店有缺額，終於在3月順利取得工作。

阿偉的工作是清除貨架灰塵，將貨物擺上架、環境清潔及回答客人的問題等，他努力克服自己的不足，就服員也協助與店長、同儕溝通，讓工作夥伴了解他的精障特質，給予包容體諒，遇到上班時間需服藥，也有充足休息時間，讓阿偉感受到職場的友善。

葉育綺也透過line掌握阿偉工作狀況，而阿偉也會回傳一些勵志話語給葉育綺，其貼心堪稱「天使哥」，他也從工作建立自信。

伊甸基金會表示， 台灣找工作大不易，尤其身心障礙所造成的不便，更影響其工作機會。今年伊甸陸續在台南、高雄等地舉辦「無障礙生活節」體驗活動，高雄場於10/6（六）14:30~20:00高雄市文化中心圓形廣場盛大舉辦，邀請民眾感受身障者或長者的不便。詳情請上伊甸基金會官網www.eden.org.tw，或電洽（07）315-9666。