823暴雨衝垮月餅業績 UberEats伸援手助憨兒

2018-09-03 14:39

〔記者陳宜加／台北報導〕近期暴雨襲台，重創社福團體手工糕餅業績。喜憨兒基金會統計，今年較去年同期銳減3成、營收缺口高達1500萬元；中秋在即，喜憨兒成為UberEats首個公益合作夥伴，傳統月餅禮盒市場結合創新科技，盼成為「救星」搶攻商機。

UberEats為餐點外送平台，於2016年推出，主打創新科技結合傳統外送服務，35分鐘內將餐點送達消費者手上，廣受消費者青睞。目前國內營運範圍包含雙北市與台中、高雄，並與超過3000家餐廳業者合作，提供全天候外送服務。

UberEats今天宣布，將創國內之先，與喜憨兒基金會攜手發起公益計畫，協助公益性社會企業轉型，即日起至9月23日止，平台設置公益專區，提供10種中秋月餅禮盒，食材包含台灣在地紅麴、桂圓、金鑽鳳梨等，並提供首購優惠。

喜憨兒基金會董事長蕭淑珍表示，今年中秋月餅主題為「Moon Voyage」，代表快樂意涵，除了好吃，也要健康、安全。近期因連日豪雨，業績慘澹，與UberEats合作提供憨兒工作機會，在中秋市場連結科技，不只是創新，更是「救星」。

她指出，喜憨兒基金會提供300多名憨兒就業機會，全台共計4家立案的庇護工場、25家門市，讓憨兒得以努力工作、得到報酬，現代科技發達，市場瞬息萬變，喜憨兒面對傳統市場競爭激烈，必須與科技結合，讓憨兒有更多機會。

她說，喜憨兒以往每年月餅營業額可達5000萬元，但近年逐年下滑，且每年暑期為旺季，今年卻受近期連日暴雨襲台影響，「整整1個禮拜沒有任何訂單」，業績銳減3成、短少1500萬元營收，連帶衝擊300多名憨兒獎金等額外收入。

UberEats台灣區總經理李佳穎表示，雙方合作模式為，由UberEats處理送餐、線上支付、客服、平台餐廳業務分析等，喜憨兒則負責餐廳營運、餐點製作，盼透過UberEats平台用戶，讓社會大眾更認識喜憨兒，並付諸實際行動支持。

她指出，傳統中秋月餅須至實體店面選購，但UberEats只要使用APP訂購，收到訂單後準備禮盒、由外送人員取貨、送禮，35分鐘內即可送達。UberEats用戶主要為25至34歲，習慣用手機處理大小事，將能接觸更多新興消費者，也盼成為起點，未來開創更多合作模式。