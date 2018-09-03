選柚密訣 果形呈正三角形、沉甸甸柚香好吃

朱清輝說，文旦果形呈正三角形，有沉甸甸厚重感，品質最好。（記者林國賢攝）

2018-09-03 14:24

〔記者林國賢／雲林報導〕斗六文旦上市，果農朱清輝表示，文旦果形呈正三角形，上窄下寬，掂起來沉沉有厚重感覺，就是品質較好果實，其次是外觀油胞比較細緻，避免被破壞，比較容易保存。

斗六市公所將於15、16日舉辦大斗六文旦節，今天邀請多位果農代言，邀請民眾品嚐香甜文旦。

朱清輝說，文旦外皮油胞較為細緻代表果樹樹齡較久「老欉」，果形呈正三角形，放在手心有沉甸甸的感覺，就是品質較好的文旦。

另外，有消費者常常會覺得文旦會出現苦味，這是「辭水」（靜置讓文旦釋出多餘水份）不完整後遺症，一般文旦辭水約需一週左右，今年因為雨水較多，朱清輝建議最好放置10天左右會更好吃。

斗六市長謝淑亞表示，斗六文旦好吃的秘訣，就在於我們的農民，大家用一整年的心血去細心呵護，維繫斗六文旦的高品質。

謝淑亞說，今年大斗六文旦節6日舉辦文旦評鑑陣，15、16日在人文公園舉辦親子文旦公仔彩繪、文旦造型走秀等活動。

斗六文旦上市，市公所將舉辦文旦節。（記者林國賢攝）