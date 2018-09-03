龍眼盛產價跌 中市多元行銷並補助烘乾設備

2018-09-03 14:04

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中龍眼今年盛產，產量預估多出3成，市議員張玉嬿今日說，中盤收購價跌到1斤6元以下，連僱工採收的費用都不夠，不少果農棄收，要求市府提高烘乾機補助，鼓勵製成龍眼乾，並請學校營養午餐採用；市府農業局長王俊雄當場允諾。

市議員張玉嬿、蔡雅玲、謝志忠聯合質詢指出，台中龍眼種植面積2200公頃，今年幾乎每棵龍眼樹都結實纍纍，但是因為受到成長期雨量比較少的影響，果實較小，產量預估出多3成，目前收購價格1斤6元，甚至有更低價的成交紀錄，不到往年的一半。

張玉嬿又說，請1男1女2位工人配合採收龍眼，每天工錢要3500元，差不多能採3、400台斤，如果以6元計算，最多只能賣到2400元，連僱工採收的費用都不夠，採得越多賠得更慘，果農無奈只好含淚棄收、放任落果。

議員們指出，龍眼味道甘甜含多種營養素，建議立即纳入兒童營養午餐，同時為鼓勵採收烘培成龍眼乾，除農糧署補助3分之1烘乾機外，市府也應該加碼提高到3分之2，讓年邁老農也能輕鬆烘焙龍眼乾，增加收益；經發局也應該媒合烘焙公會採購。

王俊雄表示，龍眼促銷可搭配學校營養午餐，食農教育進行，4日就先讓海線學生食用，預計可先採購6公噸，開學第1、2週可讓學童品嚐最當令的龍眼鮮果，也規劃在花博豐原園區周邊設置「好農市集」展售。

王俊雄也說，果農個人欲購買龍眼烘乾機，除農糧署補助3分之1外，市府再行加碼補助至少3分之1，將由農業局預算編列，農友可透過農會提出計畫申請；經發局長呂曜志表示，已協請烘焙公會採購剝殼龍眼乾肉當食材，餡料廠曾採購上千公斤，很快就會進行。