霧峰吉峰國小遊戲區 軟墊全壞藏危機

霧峰吉峰國小遊戲區地墊損壞嚴重，校方拉起警戒線暫時封閉，市議員林碧秀認為不該剝奪學生運動遊戲權，要求早日修復開放。（記者陳建志攝）

2018-09-03 13:56

〔記者陳建志／台中報導〕霧峰區吉峰國小遊戲區的軟墊，因年久失修，滿地的軟墊不是隆起脫落，就是翹起來，學童在這裡遊戲、跑跳，一不小心就可能受傷，市議員林碧秀接獲家長陳情，今天和市府教育局到場會勘，看到幾乎全壞掉的軟墊都覺得很危險，認為提供學生安全的學習環境，是學校基本的責任，要求市府教育局要儘快協助校方修復。

市議員林碧秀表示，霧峰吉峰國小校園環境優美，校園中央還有一大片草地，學生在這裡上課學習是很幸福的事，不過近日接獲家長陳情，表示暑假期間帶小朋友到學校玩遊樂器材，發現遊戲區的地墊幾乎全都隆起、翹起來，現場也沒有任何警示設施，擔心小朋友在這裡遊戲、跑跳跌倒受傷。

林碧秀表示，上週學校已經開學，擔心小朋友玩遊戲一不小心受傷，今天邀集市府教育局體健科到校會勘，發現整個遊戲區的地墊全都隆起，彷彿是波浪，確實很危險，校方雖然已拉起警戒線，但認為此非長久之計，不應該剝奪學童的運動遊戲權，要求教育局不論是只更新地墊，還是連同遊戲器材全面更新，都要儘快作業，早日讓小朋友有一個安全的活動空間。

另外因學校低年級教室前方的透水磚步道也出現下陷或隆起的狀況，為了學童安全，也要求校方和教育局要儘快協助校方改善。

吉峰國小校長林雅盛表示，學校遊戲區地墊已經超過使用年限，因損壞嚴重，為了學童安全暫時封閉，強調遊戲器材目前已有新的設置規範，希望能連同老舊遊戲器材和地墊一併更新，提供學生和社區民眾更安全的使用環境。

市府教育局體健科長劉姵君表示，學校遊戲區地墊損壞情形確實嚴重，將會請學校先將經費概算送至教育局，再決定如何協助校方修復。