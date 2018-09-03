苗栗「貓裏紅」評鑑 特等獎紅茶每斤要價2萬4

民眾爭相品嘗「貓裏紅」紅茶之風味。（記者張勳騰攝）

2018-09-03 13:56

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市農會為振興苗栗市南勢八甲茶產業，打造出「貓裏紅」品牌，逐步打出苗栗紅茶市場，並於去年開始舉辦「貓裏紅」優質紅茶評鑑，今年競爭相當激烈，結果頭份市廣欣茶行獲得特等、頭等及金質獎3獎項，是最大贏家。而今年特等獎的「貓裏紅」紅茶，1台斤價格售價已達2萬4千元，價格會持續看漲。

「貓裏紅」紅茶評鑑今天在苗栗縣政府一樓大廳舉行頒獎典禮，苗栗縣長徐耀昌指出，這次評鑑獲獎多為青年農民，讓茶產業傳承看見新契機，盼藉由評鑑活動，提升縣內「貓裏紅」紅茶之品質與知名度，未來可與東方美人茶相媲美，成為苗栗縣的特色好茶。

苗栗市農會總幹事謝錦明指出，苗栗市茶葉種植面積，原僅20多公頃，經農會全面輔導，不少茶農看到了商機，加上不少青農返鄉投入，紛紛復耕及重新栽植，面積增至4、50公頃，而且製茶技術愈來愈精進，比賽的特等獎茶每台斤為2萬4千元、頭等獎1萬6千元、金質獎8千元、銀質獎5千4百元，優質獎2800元。

由苗栗市農會承辦的「苗栗縣貓裏紅優質紅茶評鑑競賽」，今年有全縣35位茶農（商）共162點參賽；結果特等獎由頭份廣欣茶行奪得，頭等獎分別由頭份廣欣茶行、南庄謝念霆獲得，金質獎分別由銅鑼農林公司、頭份廣欣茶行、南庄謝福安、苗市利展豐、羅國洋獲得，另銀質獎有三灣陳銘強、銅鑼農林公司、苗市邱俊魁、利展豐、羅國洋、楊敏珠等農民獲得。