台南淹水補助標準放寬 黃偉哲：感謝市府聽我們的建議

2018-09-03 13:28

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市政府今天宣布，將這次風災民宅淹水補貼的標準從原訂的50公分往下降至20公分，分級補助。黃偉哲今天表示，感謝市府聽取我們總部和議會黨團的建議，這次在府會的合作下，讓補助的範圍更加全面，希望盡力協助市民迅速重建家園。

市府今天宣布將發給淹水20公分以上、不及50公分住家，每戶5000元慰助金，另外，淹水超過100公分以上的住家，每戶的補助金額由現有的5000元，調高為15000元。依照這樣的補助標準，水淹20公分以上，未達50公分者，可核發5000元慰助金。水淹50公分以上、100公分以下，可核發中央及地方補助及慰助金共計25000元。水淹超過100公分者，則可獲得35000元補助及慰助金。

黃偉哲表示，在這次勘災的過程中時常聽到鄉親反應因淹水未達標準而無法領取補助，他覺得應苦民所苦，放寬補助標準。「努力的空間還很大，事在人為，為了台南市民一定要盡全力跟市府及中央爭取。」

黃偉哲總部表示，該總部與民進黨市議會黨團及議員候選人於8月31日便召開記者會，呼籲市府這次的補助應「從優、從速、從寬、從簡」，分級補助淹水50公分以下的受災戶；而黃偉哲也於8月31日在立法院提出緊急書面質詢，要求行政院對家戶淹水20-50公分的受災戶酌予補助，分級辦理。

黃偉哲表示，相當肯定市府明快且體恤民意的決定，未來除了民宅補助之外，農漁災損部分也會持續向市府及中央籲請從速補助、從寬認定，要盡快協助市民重建家園，幫助農漁民恢復生計，一切以鄉親的福祉與需求為最大原則。