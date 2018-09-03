十二佃大淹水 台江NGO質疑新吉工業區滯洪池設計不良

823水災十二佃神榕社區大淹水。（台江文化促進會提供）

2018-09-03 13:06

〔記者蔡文居／台南報導〕這次823台南大淹水，安南區十二佃幾乎全泡在水中，台江文化促進會今天質疑，對照台南市經發局聲稱滯洪池發揮防洪功效，顯有不符，呼籲水利署在召開全國水災檢討會議之前，應儘速查明十二佃水災原因，檢討新吉工業區滯洪池設計，並加以擴大，避免十二佃再次大淹水。

台江文化促進會表示，有十二佃鄉親空拍水災記錄，讓台江鄉親看清也懷疑台南市經發局聲稱新吉工業區滯洪池發揮防洪功效的說法，該會也特別前往新吉工業區滯洪池踏查，發現滯洪池3個閘門口皆是向外排出，截水溝的堤岸也高出周邊社區1、2米高，彷彿是1座水庫，社區的淹水，有如水庫外的水難以倒流回滯洪池內，加上滯洪池的洩洪道開口，也是朝區外排出，從823水災經驗來看，新吉工業區滯洪池設計量不夠，無法因應，反而加重十二佃村落淹水情形。

台江文化促進會說，從空拍影片中，可以看到新吉中排及上方新吉工業區滯洪池水都滿出來，十二佃神榕及公學路兩側社區及農田都淹水了。

台江文化促進會指出，原為曾文溪舊河道，也是周邊村落滯洪的新吉農場，在4年前的8月27日，環保署及台南市政府不顧台江地方鄉親的反對，通過新吉工業區開發案，當時台江郷親就十分擔心，新吉農場填土墊高開發為工業區之後，會造成十二佃、公親寮等鄰近村落水患更為嚴重，4年後的823大水災之後，更加深了台江鄉親的憂心，呼籲台南市政府、水利署應傾聽人民的聲音，儘速檢討新吉工業區開發案及滯洪池設計、並加以擴大。