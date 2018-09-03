花蓮運動賽事夯 業者搶攻選手觀光潮

花蓮下半年度運動賽事夯，有飯店業者搶攻選手觀光潮，首推夜航獨木舟行程，帶領遊客在太平洋上欣賞浪漫美麗的月光海。 （記者王峻祺翻攝）

2018-09-03 13:18

［記者王峻祺／花蓮報導］暑期正式畫下句點，花蓮下半年度觀光重點主打「運動風」，9月份起至年底，接連多場健走路跑、馬拉松、鐵人泛舟及自行車等運動賽事即將登場，預計可湧入數萬名選手，部分旅宿業者看準商機，準備搶攻選手觀光潮，還首推夜航獨木舟行程，在太平洋上欣賞浪漫美麗的月光海。

花蓮11處知名觀光遊憩區，今年暑期遊客人數比5、6月份成長逾4成，太魯閣國家公園、東大門夜市及七星潭均榜上有名，榮登熱門必遊景點排行，國旅升溫也讓花蓮旅宿、伴手禮及小吃業者暫露笑顏，一掃地震後觀光慘淡陰霾，上半年度業績勉強過關。

9月起，全台正式進入旅遊淡季，接連多場的深海總動員半程馬拉松、跨越板塊路跑、太魯閣峽谷馬拉松泛、踏嬉泛舟鐵人3項競賽、太平洋縱谷馬拉松、制霸洄瀾─三百壯士系列及Hood To Coast 山海長征人車接力賽台灣賽等運動賽事，報名相當熱絡，總人數上看4萬人。

其中預計在12月15日登場的太平洋縱谷馬拉松賽，原訂報名至上月，但因背後可觀的賽事商機，讓許多廠商紛紛加碼響應，知名霹靂國際多媒體公司更贊助百組限定Q版布袋戲公仔組作為抽獎品，花蓮縣體育會目前決定延長報名時間至9月底，盼能提供更多國內外選手參賽機會。

翰品酒店花蓮也搭上這波運動觀光風潮，與蘇帆海洋文化藝術基金會合作，將在9月24日推出「海上月月光海」專案，在專業教練帶領下，到全台最美的海岸線、台11線沿海夜航獨木舟，搭配浪漫月色划槳航行，欣賞月光灑落海面，體驗月光海的浪漫風情。

翰品酒店花蓮總經理唐玉書說，夜航獨木舟活動全程會安排專業教練帶領，從操舟教學、海泳、獨木舟夜航，循序漸進依照個人適水性教學與協助，讓參與者能夠安心仰望星空、月色，享受徜徉在太平洋的舒適暢快。