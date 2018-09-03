華航攜手日航 新增7條日本內陸新航線

位於鹿兒島縣的奄美大島於日本享有「南方樂園」的美譽。（圖由鹿兒島觀光聯盟提供）

2018-09-03 12:51

〔記者陳宜加／台北報導〕赴日旅客有更多選擇！華航今天宣布，將自9月4日起與日本航空（Japan Airlines）聯營，開航日本札幌—新潟、花卷、福岡—宮崎、花卷、奄美、鹿兒島—奄美、德之島等7條往返航線。

華航表示，與日航聯營合作，台日飛航網絡再擴大，4日起於華航官網開放訂票，提供旅客更多選擇，深入遊覽日本二線城市，同時強化日本旅客來台吸引力。

華航表示，2010年與日航開始合作，首條共掛班號的航線為台北松山─東京羽田；去年雙方於台日航線全面合作，飛日航班從每週180班至230班；如今更深入日本二線城市，再拓展華航航網，增至每週近350班。

華航指出，旅客將更便於轉機前往日本地方城市與島嶼，新潟縣越後湯澤以天然景觀聞名，也是滑雪聖地；岩手縣花卷宮澤賢治童話村是親子好去處；鹿兒島縣奄美大島與德之島則有「南方樂園」美譽。日本旅客亦可經由新潟、花卷、奄美、德之島等城市來台。

根據觀光局統計，今年上半年日本來台旅客數較去年同期增加1.59％，而台灣赴日人數年增8.75％，顯見台日市場仍具發展潛力。華航表示，目前飛航15個日本航點，包含東京、大阪、札幌、名古屋、靜岡、富山、廣島、高松、福岡、宮崎、鹿兒島、琉球、石垣島、熊本，是台日航點最多、旅運量最大的航空公司。

此外，國泰港龍航空今天也宣布，將開航香港─日本德島季節性定期航班。德島是通往四國島嶼的門戶，將於12月19日至明年3月30日期間，每週2班直飛，並以空中巴士A320機型執飛。目前國泰與港龍共計飛往6個日本城市，旅客可以預訂日本不同城市來回機票。

國泰指出，今年已開航第十個航點，創歷年紀錄。已開通布魯塞爾、哥本哈根、都柏林、南寧、濟南航線，並將陸續開航華盛頓、達沃市、棉蘭、開普敦等。