基隆火車站南站 國民黨議員盼畫設計程車排班

國民黨基隆市長參選人謝立功與國民黨議會黨團前往會勘，希望市府交通旅遊處劃設排班位置，方便旅客搭車與計程車運將攬客。（記者俞肇福攝）

2018-09-03 12:23

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆火車站南站出口計程車招呼站設置適當與否問題，國民黨基隆市議會黨團3日再度會勘，要求交旅處重新規劃設置適當地點，以便於旅客上下車，兼顧計程車運將生機；交旅處回應表示，目前計程車招呼站屬臨時性質，等10月份忠一路貫通中山一路後，將就整個火車站周邊交通動線重新檢討與規劃。

基隆市警察局大力整頓基隆火車站交通，取締站前計程車違停攬客情況，甚至有的計程車司機1個月就收到22張罰單而大喊吃不消，並指出南站出口前雖規劃有十格計程車停等區，但因位處彎道口看不清前方計程車招呼站的排班情況，再加上招呼站與出口有一段距離，大多數旅客為求方便都直接在門口攔停計程車，根本就不會往前走或過馬路來搭車，讓運將們不是載不到客就是罰單吃到飽。

國民黨議會黨團書記長張芳麗與市議員呂美玲、張漢土以及國民黨市長參選人謝立功、市議員參選人莊敬聖等3日前往現場關切，並要求交旅處重新規劃計程車招呼站設置的位置，或在南站出口前增繪兩個格位讓計程車排班攬客，也請警方在執勤時考量到目前規劃不當造成旅客與計程車司機的不便，讓計程車司機有口飯吃。

交旅處說明指出目前南站前的計程車招呼站屬臨時性質，現階段規劃將在火車站中山一路側新增10個計程車招呼站格位、北站中山一路側也將增加4個格位，原有南、北站各有四個招呼站格位將保留，總數將會有22個招呼站格位，要比現在多出3倍。