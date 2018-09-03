南市淹水補助六都最低 高思博、謝龍介丟水球抗議

南市淹水補助六都最低，國民黨台南市長參選人高思博與市議員謝龍介、王家貞等人到市府前先水球抗議。（記者劉婉君攝）

2018-09-03 12:04

〔記者劉婉君／台南報導〕連日豪雨造成南市多個行政區淹水，國民黨台南市長參選人高思博與謝龍介、王家貞等多位黨籍市議員今天上午到台南市政府丟水球抗議，要求延長淹水補助申請期限及調高補助至1萬5千元。

823連日豪雨造成的災害損失，依規須在10天內申報，高思博表示，災損申報期限即將截止，北門區等許多地區的鄉親來不及申報，希望市府做功德延到月底，否則將來只要他當選台南市長，請災民保存好證據，新政府會接受所有損失申請。

謝龍介說，台南市的淹水補助5千元，是六都最少，要求市府比照其他五都，調高為1萬5千元，不要把台南人當成4等公民。

市府社會局副局長顏靚殷代表出面，接過由北門區玉港里長代表遞交的陳情書，顏靚殷表示會將意見帶回研議。

南市淹水補助六都最低，國民黨台南市長參選人高思博與市議員謝龍介、王家貞等人到市府前先水球抗議。（記者劉婉君攝）

南市淹水補助六都最低，國民黨台南市長參選人高思博與市議員謝龍介、王家貞等人到市府前先水球抗議。（記者劉婉君攝）

台南市警局第四分局長蔡進閱舉牌警告高思博等人行為違法。（記者劉婉君攝）