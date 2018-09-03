北科大展台灣鉋刀之美 躍上美國華府雙橡園

台北科技大學木藝中心《福鉋》系列特展，將跨海到美國華府雙橡園展出，10月10日國慶晚宴現場，將以國寶工藝家親製的鉋刀，刨製台灣道地的傳統小吃「花生捲冰淇淋」，讓國際嘉賓耳目一新。今天舉辦行前記者會，掛上儀式祈福牌。（記者林曉雲攝）

2018-09-03 11:51

〔記者林曉雲／台北報導〕今年雙十國慶，美國華府雙橡園晚宴將飄起台灣古早味！台北科技大學木藝中心《福鉋》系列特展，將跨海到美國華府雙橡園展出，10月10日國慶晚宴現場，將以國寶工藝家親製的鉋刀，刨製台灣道地的傳統小吃「花生捲冰淇淋」，讓國際嘉賓耳目一新，親睹台灣傳統木藝和親嘗台灣道地美食，是百年來首次將傳統鉋刀技藝搬上國際舞台，用「木藝」讓世界看見不一樣的台灣。

台北科技大學今天召開記者會宣布此好消息，校長王錫福表示，木藝培育暨設計研發中心致力推廣台灣木藝，將在地的傳統鉋刀工藝呈現在世人眼前，2016年舉辦《福鉋．台灣》展，2017年在台北故事館辦《木藝造器．福鉋台北》展，今年在華山文創園區《福鉋．華山》展，10月更將跨出台灣，前進美國華府，舉辦《幸福共好．福鉋台灣》展，讓世界看見台灣。

位於美國華盛頓哥倫比亞特區的雙橡園，是台灣外交的指標場館，為一棟木造的古蹟建築，鉋刀過去是成就建築的重要工具之一，此次特展由台北科大木藝中心主任陳殿禮教授研究團隊策劃。陳殿禮教授表示，展品將包括人間國寶的詹益農藝師，特地親手打造的鉋刀，表現在地製鉋的精湛技術。另也會展出蔡英文總統現今於總統府內，處理國事的辦公桌「生根桌」的1：5等比例縮小模型。以及由鉋刀所削出的木鉋花，透過創新的藝術手法成就的6幅福花藝術創作，結合創新的AR互動科技，呈現木藝創作。此外，台北科大木藝中心肩負領頭羊角色，帶領有情門家具、有禮設計、木匠兄妹、木趣、青木工坊、悅聲6家台灣重要木藝品牌，讓國際認識台灣精湛的木藝文創。

校長王錫福表示，北科大從1912年創校之初，就成立木工科，是國內木藝教育最早的學府。此回在美國的展出，不僅是台灣木藝的第一次，也是華府雙橡園的第一次。讓在地的傳統工藝，結合藝術、科技、文創呈現在國際面前，實現在地文化創新，是一場整合台灣木藝，產、官、學的展覽，也是北科大善盡「USR大學社會責任」的具體成果，此外，長中青三世代共創的團隊，充份展現技職教育的精神。

王錫福指出，除了展現木藝之美，北科大以鉋刀打造的創新品牌「鉋点」（花生捲冰淇淋），用國寶級鉋刀刨製的古早味花生糖甜點，也呈現在雙橡園國慶晚宴現場，讓嘉賓體驗鉋刀與生活的關係，既是傳統更是創新。