醫病》9公分傷口5年未好 婦花近10萬醫治

豐原醫院心臟血管外科主任張耀中表示，劉婦因靜脈潰瘍致傷口長期不癒。（記者歐素美攝）

2018-09-03 11:12

〔記者歐素美／台中報導］50歲劉姓婦人因被蚊子叮咬，抓癢後竟造成左小腿傷口5年不癒，前後花了近10萬元買人工敷料治療，都不見好轉，直到去年底到豐原醫院心臟血管外科求診，經靜脈血管攝影檢查發現為靜脈高壓所造成的「靜脈潰瘍」，經手術及高壓氧治療，在今年4月底傷口終於醫治痊癒。

豐原醫院心臟血管外科主任張耀中表示：「靜脈潰瘍」是因為靜脈高壓造成，正常情況下，心臟的血液經過動脈打到周邊、打到足部、腳踝等地方，然後經過靜脈回流到心臟。

但劉婦早期工作需久站，致其有輕微靜脈曲張，經靜脈血管攝影檢查深部靜脈雖通暢，但一般下肢靜脈潰瘍的傷口周遭膚色，和其他部位正常膚色明顯不同，且傷口兩週以上未癒合，高度懷疑是靜脈潰瘍問題。

高壓氧中心主任陳明澤表示，長期久站丶肥胖及膝蓋曾手術患者，較易罹患靜脈潰瘍。

劉姓婦人雖有糖尿病，但糖尿病患者傷口不癒多因動脈阻塞丶免疫力不好等所致，靜脈潰瘍是靜脈曲張，造成靜脈高流，血液回流不順，致小腿內側因為癢而抓出傷口，導致傷口5年來遲遲不會好，這就是典型的靜脈潰瘍，在去年12月22日到院求診，當時傷口長約9公分、寬約7公分，今年1月3日住院接受靜脈手術，住院3日後，配合門診高壓氧治療及傷口照護，終於在今年4月27日傷口痊癒，終結多年煩惱。

豐原醫院心血管外科主任張耀中表示：下肢潰瘍包括足部潰瘍是醫療上常見且棘手問題，若傷口不癒兩週以上，即應至血管外科尋求治療，以解決問題。

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