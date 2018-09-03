斥資10億建商城來重振墾丁 這家國內知名企業曝光

知名企業在墾丁規劃萬坪商場及影視基地。（記者蔡宗憲翻攝）

2018-09-03 11:39

〔即時新聞／綜合報導〕墾丁今年面臨嚴重的觀光衰退，在不少業者年底恐棄守之際，傳出有國內知名財團在墾丁地區投資10億元，打造逾萬坪的大型商城，搭配能舉辦歌唱節目室內場地，企圖打造出不同於夜市的墾丁夜生活商機，期望找回流失的年輕族群。

墾丁近年來負面消息不斷，導致今年出現近20年來最嚴重的觀光大海嘯，在許多業者打算棄守之際，有國內知名財團反其道而行，在墾丁地區斥資10億元，打造逾萬坪的大型商城，而這家國內財團身分曝光，為連鎖經營量販式KTV龍頭錢櫃公司，錢櫃將在墾丁福華渡假飯店B2打造全新商城。

大型商城將有錢櫃KTV、異國美食餐廳、親子廣場等進駐，規劃人員透露，除了規劃大型商店、美食街外，還要打造超大型影視基地，未來除了長期舉辦歌舞比賽節目，還會定期邀請A咖歌手藝人舉辦售票演唱會。

負責商場規劃的人員指出，墾丁是全台灣唯一有「夜生活」的旅遊勝地，多年來卻因為危害身心的毒趴消息，加上全台千篇一律的夜市攤，造成觀光客對墾丁失去興趣，即便美景依舊也難挽頹勢，大型商城的建成，能重新吸引年輕族群回到墾丁，也刺激當地原有商家求新求變。