后里花博園區花舞館完工 雙圓8字迴圈象徵四季

2018-09-03 10:34

〔記者張菁雅／台中報導〕台中花博后里園區的「花舞館」以花朵概念發想，兩棟圓形構築結合鑲嵌構成一個8字迴圈形，象徵蜜蜂探索花園的旅程，加上內環旋轉坡道、外環旋轉樓梯，4個圓象徵四季生生不息的自然環境。建設局今日表示，花舞館為永久館，8月31日已完工，目前正進行營運系統測試及花卉佈展，將可滿足花博期間各種型態展場的需求。

花舞館位於后里區馬場路與寺山路口，去年4月20日開工，8月31日申報竣工。地上2層展覽館，分為一般商業展覽空間（A館）及蘭花生態型溫室（B館）；1樓空間主要提供展覽展示、表演舞台及後台表演者休憩區域、輕食小舖餐飲，2樓則做為營運辦公室、部分展覽空間及餐飲廚房使用。

建設局長黃玉霖表示，台中花博將於11月3日開幕，施工期間，工程團隊以提高工程品質、加速工程進展為目標，監造單位也與時間賽跑，積極辦理相關工程抽查驗作業，並要求承包商確實把握每日作業時間、注重結構強度及施工安全。花舞館的竣工，展現工程團隊同心協力的成果。

黃玉霖指出，台中花博規劃后里、外埔、豐原三大園區，分別發展生態保育、精緻農業及環境營造，建立綠色共享、自然共生及人文共好的花園綠都城市，其中，花舞館為首要展示館，展現出市政建設的優良品質，市府邀請世界各國展區於此展現城市之美，並透過周邊園區景觀與自行車動線，吸引全球觀光客來台旅遊。