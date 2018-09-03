驚悚畫面曝光！男童突衝出被駕駛撞飛...

小男孩突然從路邊衝出。（圖截取自臉書社團「爆怨公社」）

2018-09-03 10:14

〔即時新聞／綜合報導〕帶小朋友出門千萬要牽好！台中市一名汽車駕駛好端端開在路上，路邊卻突然衝出一名小男孩，一秒鐘的時間來不及反應，小男孩當場被撞飛，場面怵目驚心。

一名網友將影片PO上臉書社團「爆怨公社」表示，「準備熬夜加班時看到這段影片，驚嚇到一直吞口水...」希望大家能以此為借鏡，並爲小男孩祈求平安，影片為本月1日所拍攝，當天汽車駕駛行駛在台中市太原路上時，路邊突然衝出一名小男孩，似乎想跑向身在對街的家長，駕駛一時閃避不及迎面撞上，。

小男孩被撞飛，噴到路邊又撞上停在路邊的汽車輪胎，駕駛大驚「啊！完了」，直呼「完全沒有反應的時間」，家長連忙上前，緊急之下將小男孩抱起，但第一次沒抱好不小心又摔在地上，抱起後還用拍背的方式安撫小男孩，讓大家看了都捏一把冷汗，車上乘客也都嚇傻，隨即幫忙報警叫救護車。

有網友看了大罵家長，爲駕駛抱屈，「家長是在幹什麼？大人在對面讓小孩自己跑過去？小孩被撞才在自責？再來就是怪駕駛？倒楣就是駕駛了，突然跑出來，根本來不及剎車」、「看完這影片我比較關心駕駛還好嗎？法律責任不知道有多少？受害的除了孩子就是最無辜的駕駛！這影片真的讓人很火大！」

也有網友質疑家長第一時間的處理方式欠妥，「這樣猛然一抱起的殺傷力恐怕更大，要是有骨骼或是頸椎傷害會加重！」、「不知道頸椎或其他部分有沒有骨折的情況下，根本不應該抱起來，結果那爸爸抱起來又脫手摔一次，暈！」。